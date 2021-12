Inema aponta 14 praias impróprias para o banho em Salvador

Quatorze praias de Salvador e região metropolitana (RMS) foram classificadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (Inema) como impróprias para o banho neste final de semana.

De acordo com o ultimo relatório feito pelo Inema, responsável pela análise semanal da qualidade da água das praias, das 34 praias monitoradas, 14 estão impróprias para o banho.

São elas: Periperi (Atrás da estação Férrea), Penha (Em frente à Igreja N. S. da Penha), Bogari (Em frente ao Colégio João Florêncio Gomes), Pedra Furada (Atrás do Hospital Sagrada Família), Boa Viagem (Ao lado do Forte), Canta Galo (Atrás da antiga fábrica da Brahma, atual FIB), Rio Vermelho (Em frente à Igreja N. S. Santana), Pituba (Atrás do antigo Clube Português), Armação (Em frente ao Clube Inter. Pass), Boca do Rio (Em frente ao Posto Salva Vidas), Corsário (Em frente ao Posto Salva Vidas e em frente ao Posto Salva Vidas Patamares) Piatã (Em frente ao Posto Salva Vidas) e Buraquinho (Em frente à barraca de praia Chalé).

Clima - O sol deve aparecer durante todo o final de semana na maioria das cidades da Bahia. Segundo o Inema, uma massa de ar quente e seco que está sobre o nordeste diminui a possibilidade de chuva. O Céu deve ficar ensolarado em Salvador, nas nas regiões Oeste, São Francisco, Norte, Chapada Diamantina e Sudoeste.

Para mais informações sobre o clima em outras cidades cidades, acesse o site do Inema.

