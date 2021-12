Inema aponta 14 praias impróprias para banho; confira

Quem planejou passar o fim de semana no litoral deve ficar atento à avaliação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que aponta 14 praias com um ou dois trechos impróprios para o banho.

No total, o Inema avaliou 37 praias. Destas, foram consideradas impróprias as praias de Periperi, Penha, Bogari, Pedra Furada, Roma, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Armação, Boca do Rio, Corsário, Aleluia e Buraquinho (confira os trechos abaixo).

É considerada imprópria a praia que possui mais de 20% das amostras coletadas, em cinco semanas consecutivas, com resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, assim como aquelas cujo resultado for superior a 2.500 coliformes termotolerantes ou 2.000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 ml de água na última semana.

No período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos, carregados das ruas por meio das galerias pluviais, oferecendo risco de doenças. Além disso, é desaconselhável, mesmo em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

