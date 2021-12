Inema aponta 13 praias impróprias para banho

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informa que, das 34 praias avaliadas pelo órgão, nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas, 13 estão impróprias para o banho.

O Inema chama atenção para que os banhistas evitem as seguintes praias:

São Tomé de Paripe (em frente à Vila Maria)

Periperi (atrás da estação Férrea)

Penha (em frente à Igreja N. S. da Penha)

Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família)

Roma (atrás do Hospital São Jorge)

Farol da Barra (em frente à Rua Alfredo Magalhães)

Rio Vermelho (em frente à Igreja N. S. Santana)

Boca do Rio (em frente ao Posto Salva Vidas)

Corsário (em frente ao Posto Salva Vidas e em frente ao Posto Salva Vidas de Patamares)

Piatã (em frente ao Posto Salva Vidas)

Placaford(em frente ao Posto Salva Vidas)

Buraquinho (em frente à barraca de Praia Chalé).

Nas demais praias da RMS, as condições são normais, lembrando que deve-se evitar o banho de mar em tempo chuvoso.

De acordo com a resolução Conama a praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas, apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2500 coliformes termotolerantes ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mL de água.

No período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças. Além disso, é desaconselhável, ainda em dias de sol, o banho próximo à saída d

adblock ativo