Inema alerta banhistas para os riscos em praias poluídas

As chuvas que atingiram Salvador e região nos últimos dias provocaram estragos e também colocaram em alerta os veranistas para o cuidado com o banho de mar.

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) alerta banhistas para evitarem na Baía de Todos-os-Santos as praias de Madre de Deus (sob à ponte em Madre de Deus), Cabuçu (em frente às barracas) e Ponta de Areia (em frente ao Restaurante/Barraca Port. Município de Itaparica).

Em Salvador, as praias improprias para banho são as de Periperi (na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea), Penha (situada em frente à barraca do Valença ), Bogari (em frente ao Colégio da PM, antigo Colégio João Florêncio Gomes), Pedra Furada (rua Rio Negro, em frente à ladeira que dá acesso à praia), Roma (rua Professor Roberto Correia, junto a descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge), Rio Vermelho (próximo a escada de acesso à praia e em frente à igreja Nossa Senhora de Santana).

E em Amaralina (em frente à rua do Balneário e ao Edifício Atlântico), Armação (em frente ao clube Inter Pass- Jardim de Alá), Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas), Corsário (atrás da antiga fábrica da Brahma e em frente ao posto Salva Vidas Patamares), Piatã (atrás do Supermercado) e Itapuã (em frente à Sereia de Itapuã).

Na Costa dos Coqueiros e na Baía de Todos os Santos, praias também foram avaliadas e estão impróprias. Das 16 pertencentes a Costa dos Coqueiros e que foram monitoradas pelo instituto, os banhistas devem evitar apenas uma, localizada em Praia do Forte, em frente à igrejinha, no Litoral Norte.

Análise

Segundo relatórios do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas, em cinco semanas consecutivas, apresentarem resultado superior a mil coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2.500 coliformes termotolerantes, 2.000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 ml de água.

