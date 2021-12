Indústria importa produtos de luxo de R$ 5 mi dizendo que são peças de máquina

Quatro toneladas de mercadorias importadas de Miami, nos Estados Unidos, foram apreendidas nesta segunda-feira, 12, no aeroporto de Salvador. De acordo com a Receita Federal, que divulgou a informação nesta terça, 13, o material foi importado de forma irregular por uma indústria baiana, que alegou que a carga era de "partes e peças de máquinas", mas trazia outros itens, como computadores, smartphones e relógios de grifes.

"Ficamos surpresos, porque tinha de tudo: roupas, vinhos finos, óculos, equipamentos de pesca, cosméticos, suplementos alimentares e equipamentos médicos de alto valor", disse o auditor-fiscal da Receita Federal, Iuri Silveira. A carga foi avaliada em R$ 5 milhões, sendo que a empresa declarou apenas R$ 20 mil.

As mercadorias desembarcaram em um cargueiro no aeroporto de Salvador. De acordo com o auditor, eles desconfiaram da documentação e aparência da carga e por isso passaram o produto no scanner, confirmando a irregularidade.

Após abrir a carga, os auditores descobriram que os produtos estavam separados em caixas menores, sendo que algumas estavam marcadas com códigos e nomes. "A gente não sabe de quem se trata, mas essa marcação leva a crer que (as mercadorias) já tinham um destinatário definido", disse o auditor-fiscal.

Empresa alegou que importava peças de máquina (Foto: Divulgação | Receita Federal)

De acordo com Iuri Silveira, também há a suspeita de que a indústria já importou material de forma irregular outras vezes. A Receita Federal vai comunicar o fato ao Ministério Público, para que avalie a possibilidade de autuar os responsáveis pelo crime de descaminho, que tem pena de até quatro anos de prisão.

A carga apreendida foi encaminhada para o setor de perdimento e a indústria não poderá recuperar os produtos.

adblock ativo