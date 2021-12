Índios seguem para o Campo Grande com os caboclos

A segunda parte do cortejo da comemoração da Independência da Bahia começou animada, por volta das 15 horas, após a vitória da seleção brasileira. Sem a presença de políticos, o desfile teve à frente os índios guaranis da Ilha de Itaparica, que abriam alas para os carros da Cabocla e do Cabloco, muito aplaudidos pela população. Depois, desfilaram militares das Forças Armadas, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Em seguida, fanfarras executaram músicas animadas.

O cortejo saiu da Praça Municipal e seguiu até o centro da praça Dois de Julho, no Campo Grande, onde os carros com os símbolos da luta pela independência baiana, e brasileira, foram abrigados num pavilhão armado para este fim. Os carros com os caboclos permanecem no local até a próxima quinta-feira, quando retornam em desfile civil para o Pavilhão da Independência, no bairro da Lapinha.

Um grande público assistiu o desfile e acompanhou o encerramento do desfile do 2 de Julho, que contou com a execução de hinos do Brasil e da Bahia, hasteamento de bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador, colocação de flores no Monumento ao 2 de Julho por autoridades civis e militares e acendimento da pira simbólica. O festival de fanfarras, comandado pelo maestro Fred Dantas, encerrou as atividades.

