Um grupo de índios fez uma manifestação na avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 7. Índios de aldeias da Bahia participam do movimento. Eles exibem cartazes em defesa da democracia e contra as PEC 215, que estabelece a demarcação de terras, e 55, que prevê o corte de gastos públicos.

Durante o protesto, os manifestantes fecharam as vias da Paralela sentido Centro, na altura do Colégio Estadual Bolívar Santana.

O bloqueio deixou o trânsito congestionado e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) desviaram o fluxo pelo Centro Administrativo da Bahia (CAB) e pela avenida Orlando Gomes, sentido orla.

Por volta das 8h30, o grupo deixou a via e seguiu em direção a Governadoria, no CAB, onde estão concentrados no momento. Lá, eles dançam e pedem atenção do governo estadual.

Índios de todas as aldeias da Bahia participam do movimento

Grupo protesta contra PEC que estabelece demarcação de terra

Índios protestam em Salvador contra as PEC 215 e 55 | Foto: Divulgação/ATarde

