Índios Payayá ocupam prédio no CAB

Cerca de 150 índios Payayá da aldeia da Chapada Diamantina ocuparam nesta segunda-feira, 6, o prédio da antiga Secretaria de Educação do Estado, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. O grupo tenta audiência com o governador Jaques Wagner para tratar de reivindicações antigas do povo indígena.

"A gente veio para Salvador para ter contato com as autoridades e cobrar promessas que foram feitas ao povo indígena e ainda não foram cumpridas. Temos reivindicações em 14 secretarias. Queremos que o governador nos atenda e que cada secretário coloque na mesa o que será atendido de imediato e o que não será. Só vamos sair daqui com essas respostas", disse o cacique Juvenal Payayá.

De acordo com ele, entre os pedidos estão construção de estradas e de escolas nas aldeias, concurso público para professores indígenas e conclusão de obras que não foram finalizadas. "É um leque de reivindicações de coisas que estão dificultando a vida e a sobrevivência dos povos indígenas".

Falta de estrutura - O salão ocupado pelos indígenas no CAB estava desativado. O grupo não trouxe estrutura para se manter. De acordo com o cacique, alguns índios, incluindo mulheres e crianças, trouxeram apenas colchões. "Esperamos que alguém possa nos ajudar. Por enquanto, só comemos pão e refrigerante que foram doados. Só trouxemos nosso canto, dança e vontade", disse o cacique.

De acordo com o líder indígena, a pauta de reivindicação foi entregue na Secretaria de Relações Institucionais (Serin). De acordo com a assessoria do órgão, o secretário de Relações Institucionais, Paulo César Lisboa, vai se reunir na tarde desta segunda, às 15 horas, com lideranças indígenas na Fundação Luís Eduardo Magalhães. No encontro, será feito um balanço do que já foi feito pelo governo e das pendências. Não está prevista a presença do governador.

