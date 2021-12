Índios ocupam sede do PMDB e do Dsei e pedem exoneração de coordenadora

Cerca de 180 índios estão ocupando nesta quinta-feira, 1º, a sede do PMDB que fica no bairro do Costa Azul, em Salvador. Os outros 180 estão na sede dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei), na Graça. Eles pedem a desoneração de Mônica Correa Marapará, atual coordenadora do órgão.

"Estamos pedindo a exoneração da coordenadora do Dsei, Mônica Marapará. Foram nove meses no governo sem fazer nada e o nosso povo só perdendo", conta Agnaldo Pataxó, um dos coordenadores do Movimento Unido dos Povos e Organizações indígenas da Bahia.

A ocupação do órgão, que é um subsistema do Sistema Único de Saúde (SUS), começou na tarde desta quarta, 31. Segundo Kâhu Pataxó, que também é um dos líderes do movimento, até o momento não houve resposta do órgão.

"Só recebemos uma posição de Marcos Antônio Tocolini (PMDB), secretário da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Só que a proposta que ele fez é que a gente fizesse a desocupação dos dois prédios, porque, segundo ele, já estava resolvendo o nosso problema. Só que ele já fez isso antes. Diz que está resolvendo e as coisas continuam", disse.

Kâhu ainda complementa que eles só querem mais melhorias para os serviços de saúde indígena. "Quem eles (os membros do PMDB) vão indicar para a coordenadoria do Dsei, não sei. Nós não queremos nos meter. Só queremos as nossas melhorias de saúde e a exoneração de Mônica", completou.

O movimento é composto pelos índios das tribos Pataxó, Pataxó Hã Hã Hãe, Tupinambá, Kiriri, Kaimbé, Truka, Tumbalalá, Tuxi, Funi-ô, Atikum, Tapuia, Kariri-Xocô, Kantaruré, Pankararé, Potiguara, Pankararú, Payayá e Tuxá.

À equipe de reportagem do Portal A TARDE, os líderes do movimento apresentaram os quesitos de reivindicação dos povos indígenas:

>> No objetivo de qualificar os serviços do Dsei/BA, solicitamos as seguintes providências

1- Aquisição de 70 viaturas para o Dsei/BA, a fim do atendimento qualificado do transporte sanitário indígena;

2- Deslocamento imediato de Brasília de grupo técnico para organizar a gestão administrativa e processos do Dsei/BA;

3- Composição imediata do quadro de gestão administrativa com pessoal qualificado;

4- Contratação de serviços de limpeza;

5- Contrato de vigilantes;

6- Pagamento de motoristas do transporte sanitário, atual e contrato antigo;

7- Manutenção do quadro de profissionais das equipes multidisciplinar na Bahia.

>> Ao Ministério, foram apresentados os seguintes motivos e justificativas para o pedido de exoneração da Coordenadora do Dsei/BA

1- Negligência administrativa e inabilidade técnica para o cargo;

2- Fomento da divisão, conflitos e política interna nas Comunidades Indígenas da Bahia;

3- Perca de prazo na adesão de ata para aquisição de veículo para o transporte sanitário;

4- Cancelamento de Pregão Eletrônico para a contratação de empresa de prestação de serviços de transporte sanitário de saúde indígena;

5- Suspensão de contrato emergencial dos Serviços de Transporte Sanitário de Saúde Indígena;

6- Perseguição política e institucional com funcionários; ou seja, os que não concordam com as decisões e medidas da coordenação do Dsei/BA são molestados e ameaçados de demissão.;

7- Falta de remédio para os polos base, sendo que no Dsei/BA encontram inúmeros medicamentos vencidos.

A reportagem entrou em contato com o Dsei/BA, mas a coordenadora do órgão não estava presente e não tinha ninguém que pudesse se pronunciar. A equipe também entrou em contato com o PMDB, mas não teve uma posição.

CAB

Na última segunda-feira, 29, cerca de 400 índios de 22 tribos se reuniram na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com o objetivo de cobrar mais acesso à educação nas tribos, além de reclamar da violação dos direitos e exigir demarcação de terras indígenas.

*Sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo