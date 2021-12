Índios criam comissão e desocupam SEC, após negociação

Uma comissão de professores indígenas foi criada na manhã desta quinta-feira, 26, no hotel Vila Mar, em Amaralina, pelo grupo que ocupa a recepção da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, desde a última segunda-feira, 26. "O núcleo vai acompanhar o passo a passo do cronograma para que nenhum prazo seja quebrado", diz Agnaldo Pataxó Hã-hã-hãe, secretário do Fórum da Educação e professor da Escola Estadual da Aldeia Caramuru, em Pau Brasil, sul da Bahia.

Os índios desocuparam o espaço da SEC nesta manhã, após representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria da Justiça Cidadania e Direitos Humanos da Bahia (SJCDH) e da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN) apresentarem cronograma com a data das provas do concurso público para professores indígenas.

Durante a reunião desta manhã, com a coordenação indígena da SEC e da SJCDH, lideranças do MUPOIBA, FORUMEIBA e professores da região sul, norte, extremo sul e oeste da Bahia, também foi abordado o planejamento do Fórum de Educação Indígena, que acontecerá dos dias 27 a 29 de novembro, em Muquém de São Francisco, na Aldeia Kiriri.

A SEC, por meio de nota, informou que foi acordado entre as secretarias da Educação, Administração, Relações Institucionais, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e a Comissão do Fórum de Professores Indígenas um calendário com as etapas para a realização do concurso público para professor. Sendo que, em março de 2014, os concursados devem estar em sala de aula.

Desde a última sexta-feira, 20, tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) o projeto de lei que garante aos professores indígenas os mesmos direitos de remuneração atribuídos aos demais da rede estadual. Os índios afirmam que vão manter atenção dobrada para garantir os prazos do cronograma, podendo retomar ocupação, caso algo não seja cumprido.

