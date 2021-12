Índios acampam no CAB para exigir realização de concurso

Um grupo de 60 índios pataxó hã-hã-hães, kaimbés, tupinambás de Olivença e tuxás completa 24h nesta terça-feira, 24, acampado na recepção da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). De acordo com Agnaldo Pataxó Hã-hã-hãe, secretário do Fórum da Educação e professor da Escola Estadual da aldeia Caramuru, em Pau Brasil, sul da Bahia, o ato tem a finalidade de pressionar o Governo do Estado para a realização de um concurso público para professores indígenas da rede estadual de ensino.

Os índios atuam em escolas estaduais de diversos municípios baianos sob Prestação de Serviço Temporário (PST). De acordo com Agnaldo, tem pessoas há 13 anos trabalhando neste regime, que não garante benefícios trabalhistas ao indígenas, nem mesmo o salário de um concursado. "Enquanto eles ganham entre R$ 1,5 mil e R$ 1,8 mil, a gente, com a mesma formação ganha R$ 680. Os professores indígenas com mestrado estão ganhando R$ 780", revela o pataxó.

Agnaldo ainda diz que os índios dialogam com o governador da Bahia, Jaques Wagner, desde o ano passado. Segundo o professor, o governante garantiu que o processo seletivo seria feito ainda em junho de 2012, mas o concurso foi remarcado para novembro deste ano. O edital, porém, não foi publicado até o momento. "Ano que vem é ano de eleição e não terá processo seletivo, por isso só voltamos para casa quando tivermos uma garantia de que o concurso público será realizado ainda este ano", frisou.

A Secretaria de Educação, por meio de nota, informa que já articula todo o procedimento necessário para a aplicação do concurso público. Na última sexta-feira, 20, foi encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) o projeto de lei que garante aos professores indígenas os mesmos direitos de remuneração atribuídos aos demais da rede estadual. Mas o cronograma para contratação do concurso só poderá ser feito após alteração do projeto.

Ainda segundo o órgão, a previsão é de que em março de 2014 os índios concursados estejam em sala da aula.

Na tarde desta segunda-feira, 23, representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria da Justiça Cidadania e Direitos Humanos Bahia (SJCDH) e da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN) estiveram reunidos com o grupo para negociar a saída dos índios do espaço e para propôr a criação de uma comissão indígena para manter os demais índios informados sobre a data do concurso. Mas não houve consenso.

Segundo o pataxó, chegarão mais 60 índios de Rio do Prado e Euclides da Cunha até a noite desta terça-feira, 24, para apoiar o grupo.

