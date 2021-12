Indígenas realizam caminhada até a Governadoria em protesto por direitos

Cerca de 650 indígenas, de 23 nações, que estão acampados no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, realizaram uma caminhada nesta quarta-feira, 8. O grupo passou pela Paralela e retornou ao CAB, parando em frente a Governadoria.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por volta das 9h40 todas as vias foram bloqueadas, próximo ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), sentido rodoviária, causando congestionamento no local. O trânsito voltou ao normal por volta das 10h, com a liberação das vias.

Os indígenas estão no local desde a terça, 7, e ficarão até esta sexta, 10. A mobilização faz parte do 3º Acampamento dos Povos Indígenas da Bahia, com lema “Diga ao Povo que lute! Lutaremos!”.

De acordo com o coordenador geral do Movimento Mupoiba, Kâhu Pataxó, o grupo tem uma reunião marcada com representantes do Governo do Estado nesta quinta-feira, 9.

"Nosso acampamento na 3° edição tem foco nos processos de denúncias contra os nossos direitos. Estamos tentando resolver isso no diálogo com o governo do estado", explica Kâhu Pataxó.

Ainda segundo Kâhu, o objetivo do acampamento é reivindicar pelos direitos básicos dos povos indígenas, como terra, saúde e educação de qualidade.

"Precisamos de uma interregularização para ter acesso a educação e saúde, porque hoje não temos essa infraestrutura. Esperamos que o Estado apoie a demarcação territorial indígena", explica Kâhu Pataxó.

"Não é a primeira vez que participo, nós viemos do acampamento(ATL) que teve em Brasília, também reivindicando nossos direitos. Para a reunião de amanhã, esperamos que o secretário de educação se posicione em prol das nossas pautas", finaliza o representante da Pinoba, Davi Kiriri.

Cerca de 650 indígenas estão acampados no CAB desde terça-feira, 7 | Foto: Filipe Ribeiro | Ag. A TARDE

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do Governo do Estado, que informou estar apurando as informações.

adblock ativo