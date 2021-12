Indiciado por drogas apreendidas em Cabo Verde é extraditado para Salvador

Foi extraditado da Espanha para Salvador um dos indiciados pelo caso dos velejadores presos em Cabo Verde. O inglês Robert James Delbos é apontado como responsável pelos pagamentos efetuados em virtude das reformas executadas na embarcação para fins de acondicionamento de uma tonelada de cocaína. Após a extradição, ocorrida na quinta-feira, 11, Delbos segue custodiado no Presídio de Salvador.

O caso resultou na prisão dos brasileiros Rodrigo Lima Dantas, Daniel Ribeiro Dantas e Daniel Felipe da Silva Guerra, além do francês Olivier Michel Marie Thomas, em agosto de 2017, quando a embarcação "Rich Harvest" foi apreendida em São Vincente, Cabo Verde, com mais de 1 tonelada de cocaína. Os quatro ficaram detidos durante 18 meses no continente africano.

O pedido de prisão preventiva de Delbos foi decretado pelo Juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Salvador (BA). O pedido se estende aos outros dois estrangeiros envolvidos efetivamente no caso do veleiro preso em Cabo Verde: George Edward Saul e Matthew Stephen Bolton, todos indiciados pela prática do crime de associação internacional de drogas.

O estrangeiro foi detido em junho de 2018 pela Interpol, na Espanha, para fins de extradição respaldada pelo Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Espanha, a pedido da Justiça brasileira.

Os procedimentos para a efetivação das medidas foram realizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça (DRCI/SNJ), Autoridade Central brasileira, com auxílio da Polícia Federal/Interpol, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

