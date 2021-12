Índice de infestação por dengue deixa Salvador em alerta

Salvador está em estado de alerta em relação a dengue é o que aponta uma prévia do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (Lira) realizado em 50 mil imóveis, entre os dias 5 e 11 de janeiro, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e divulgado nesta sexta-feira, 24, pela prefeitura. Segundo o levantamento, a cidade registrou um índice médio de 2,6%, com variação entre área com baixo percentual e outras onde que apresentaram alto risco de contaminação pela doença.

O Ministério da Saúde considera baixo risco de infestação quando o índice é menor que 1%. Acima de 1% até 3,9% representa um sinal de alerta. Já a partir de 3,9% a área é classificada como de alto risco de contaminação pela dengue.

Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue, Isabel Guimarães, o próximo passo, agora, é a finalização das análises por Distrito Sanitário e bairros. O processamento dessas informações, que deverá ser concluído no final da próxima semana, permitindo que a secretaria intensifique as ações de combate e controle nas áreas com maior incidência do mosquito transmissor da dengue.

Entre essas medidas estão os mutirões de limpeza, em parceria com a Limpurb, as ações de educação e saúde e colocação de larvicidas em residências e pontos considerados de risco para evitar a proliferação dos insetos.

A coordenadora destaca que os 1,8 mil agentes de endemias, visitaram mais de 3,8 milhões de imóveis, em 2013, implantando as ações de combate à dengue.

