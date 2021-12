Índice de crimes letais cai 25, 8% em julho, diz governo

Salvador registrou queda de 25,8% no índice de casos de crimes violentos letais intencionais, que envolvem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, no mês de julho, em comparativo ao mesmo mês do ano passado. Em números absolutos, foram 98 registros, contra 132 no mesmo mês de 2012, segundo a Secretaria de Comunicação do Governo da Bahia (Secom).

Já na Região Metropolitana de Salvador (RMS) a redução foi de 15,9%. Em relação ao acumulado dos últimos sete meses (janeiro a julho), a redução foi de 12,1% na capital e 19,9% na RMS, conforme dados da secretaria. Tanto Salvador quanto a RMS não registravam queda nos índices há seis anos. Os números foram divulgados nesta quinta-feira, 8, durante reunião do Comitê Executivo do Pacto pela Vida.

