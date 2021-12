Incra aplica R$ 7 milhões em Crédito Instalação na Bahia

Com investimento de R$ 790 mil, esta semana a Superintendência Regional do Incra na Bahia começa a liberar, a modalidade Fomento Mulher, do Crédito Instalação, para depósito em conta de 158 trabalhadoras rurais de sete assentamentos rurais. Com essa etapa, a regional baiana atinge o aporte de R$ 7,07 milhões aplicados nas modalidades Apoio Inicial, Complemento do Apoio Inicial e Semiárido.

Esse recursos faz com que contratos aplicados em 2018 ultrapasse o que o Incra investiu no estado em 2017 – que foi de R$ 5,2 milhões para atender demandas de créditos em 55 assentamentos, o que alcançou 1,2 mil contratos de linhas do Crédito Instalação.

As áreas de reforma agrária contempladas com o Fomento Mulher estão situadas no território de identidade do Velho Chico, nos municípios de Paratinga, Malhada, Muquém do São Francisco, Carinhanha, Riacho de Santana.

