Incentivo à leitura para novas gerações ganha prêmio mundial

Além de espaço aberto à opinião plural nas páginas destinadas a articulistas e no meio online, A TARDE recebe em suas dependências potenciais futuros leitores, formadores de opinião e líderes em suas áreas de atuação: estudantes de diferentes faixas etárias. E nada mais adequado ao estímulo à leitura que programas que incluem o jornal no meio estudantil, como o A TARDE Educação.

Criado em 1996 pelo atual presidente de A TARDE, Renato Simões, o programa é filiado ao Comitê de Leitura e Circulação da Associação Nacional de Jornais (ANJ). Ao longo de seus 16 anos, esta ação já atingiu 3.374 escolas-parceiras e ganhou importantes prêmios em sua área. "Quando estamos cuidando do A TARDE Educação, estamos construindo nossos futuros leitores". A frase é de Luciane Alcântara, assessora de Projetos Especiais do grupo de comunicação baiano.

Para dar uma ideia do poder de articulação do trabalho, ela citou que em 2007, a assinatura do Decreto Municipal nº 17.339 colocou o programa A Notícia na Sala de Aula no rol das atividades de formação complementar dos estudos nas escolas municipais de Salvador. Seu artigo 5º diz que estas escolas de ensino fundamental receberão diariamente pelo menos um jornal de circulação local ou regional e, semanalmente, uma revista de circulação nacional.

Outra ação que ajuda a aproximar o público da leitura é o programa de visita de alunos à sede de A TARDE. Os grupos escolares são guiados por profissionais da empresa e levados a conhecer setores como redação, impressão e a rádio A TARDE FM. São de quatro a cinco visitas por mês, com grupos de no máximo 25 pessoas. A atividade dura em média duas horas e a agenda deste ano já está completa.

