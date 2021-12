Incêndios atingem residências em Cajazeiras e no Uruguai

Um incêndio atingiu um edifício de quatro andares no bairro de Cajazeiras V, em Salvador, na tarde deste domingo, 4. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o fogo iniciou no terceiro andar.

Moradores do edifício conseguiram deixar o imóvel e as equipes do CBMBA foram enviadas ao local para controlar as chamas. Ainda não se tem informações se alguém ficou ferido ou o que gerou o início do incêndio.

Outra ocorrência nesta tarde foi registrada no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, e também contou com a intervenção dos bombeiros militares do 1º GBM. A equipe conteve o fogo na sala de um apartamento. Não há registro de feridos.

