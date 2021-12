Incêndio se alastra em vegetação no Imbuí e atinge barraco

Uma vegetação em um terreno no bairro do Imbuí, em Salvador, pegou fogo no final da manhã desta sexta-feira, 9. O fogo, que atingiu um barraco, já foi controlado pelos Bombeiros. Não há informações sobre feridos.

O terreno fica em frente ao Boteco do Caranguejo, atrás do mercado Bompreço. Na frente do local, fica a escola Turma da Mônica. A causa do incêndio ainda é desconhecida. A polícia fechou o acesso à rua.

De acordo com as informações de testemunhas, existem várias residências próximo ao terreno, além de barracas e postes de energia.

O trânsito está complicado também, uma vez que os motoristas temem passar pela via.

Incêndio em vegetação no Imbuí atinge barraco e causa muita fumaça na região, atrapalhando o trânsito no local. Imagens: Mariana Carneiro/Ag. A TARDE #fogo #incêndio #meioambiente #vegetação #imbuí #vídeo Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Dez 9, 2016 às 7:20 PST

