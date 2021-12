Incêndio que atingiu imóvel no Horto Florestal é debelado

O incêndio que atingiu um imóvel no bairro do Horto Florestal na noite desta quinta-feira, 16, foi debelado. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o rescaldo foi finalizado por volta das 0h e as equipes permaneceram no local até às 2h, para monitorar possíveis pontos de calor. Não houve registro de vítimas.

Embora não tenha informações sobre o que causou o incêndio, na parte superior do imóvel, onde o fogo se instaurou, possuía muito material combustível acumulado, o que teria potencializado a intensidade das chamas.

Foram utilizadas seis viaturas de combate a incêndios e uma viatura do Salvar. Três caminhões-pipa da Embasa também fizeram apoio durante a ação.

