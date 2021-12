Um incêndio destruiu um depósito de banheiros químicos localizado na avenida Barros Reis, no Retiro, em Salavdor. Segundo a Central de Polícia, o fogo teve início por volta das 18h30 desta terça-feira, 23 (confira vídeos abaixo).

Cerca de 500 equipamentos e três caminhões ficaram totalmente incinerados. O espaço fica ao lado da fábrica de biscoitos Tupy. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três caminhões foram deslocados para atender a ocorrência. As chamas foram controladas por volta das 20h30. A Coelba informou que, por medida de segurança, desligou a energia no entorno do depósito.

Causas desconhecidas

“Fizemos o controle do fogo de modo que as chamas não se alastrassem para outros estabelecimentos, já que o material é altamente inflamável”, explicou o tenente Darlan.

A reportagem de A TARDE não conseguiu contato com a Polícia Civil, que deverá investigar as causas do incêndio. O proprietário do depósito também não foi localizado.

Alexandre Santos Incêndio na Av. Barros Reis destrói depósito de banheiros químicos

Alexandre Santos Incêndio na Av. Barros Reis destrói depósito de banheiros químicos

adblock ativo