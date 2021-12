Incêndio mata homem em depósito na Feira de São Joaquim

Um pescador morreu carbonizado depois que um incêndio destruiu o imóvel em que ele dormia, atrás da Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa. De origem ainda oficialmente desconhecida, o fogo se espalhou por todo o pequeno depósito, por volta das 23 horas da última sexta-feira.

Identificado no local pelo prenome Elmo ou pelo apelido de Paçoca, o pescador estava na companhia de uma cadela vira-lata, Kayte, que também morreu carbonizada. Os dois passavam a noite numa espécie de depósito da pequena fábrica de barcos de fibra que funciona na feira.

Testemunhas relataram que Paçoca aparentava estar embriagado quando se recolheu. Para o funcionário público Marcos Antônio, cujo barco passa por manutenção no local, a vítima teria deixado sua refeição esquentando no fogão e adormecido.

“Não se sabe se houve uma investida contra ele. O certo é que não foi vela porque tem energia elétrica no depósito. Ele estava alcoolizado, por isso deve ter dormido com a comida no fogo”, presumiu Marcos Antônio. O caso foi registrado na 3ª CP (Bonfim), mas os policiais de plantão disseram não poder fornecer maiores informações porque o sistema de registros não estava funcionando.

O dono do imóvel, Paulo Ferreira, falou que o incêndio causou um prejuízo de R$ 15 mil, uma vez que máquinas e ferramentas usadas no trabalho com as embarcações foram destruídas pelas chamas. “Podia perder tudo, mas não minha cachorrinha. Se pudesse, eu morria no lugar dela”, desesperou-se Paulo.

Chorando muito, Paulo envolvia o corpo da cadela para enterrá-lo. “Ele a tinha como uma filha. Por isso está tão desesperado. Deu a ela o mesmo nome do barco dele”, observou Marcos Antônio.

O animal não teve chance de escapar porque a porta do depósito estava trancada com corrente e cadeado. Conforme testemunhas, uma equipe do Corpo de Bombeiros até conseguiu chegar rapidamente, mas não havia mais tempo de salvar o pescador. “Minha vida só tem tristeza”, desabafou Paulo.

Ele cedia o espaço para Paçoca passar as noites há pelo menos quatro anos. Problemas familiares teriam afastado Paçoca de sua moradia original, contaram amigos. Este ajudava Paulo na manutenção dos barcos e tomava conta de Kayte. A tragédia poderia ser ainda maior se os dois botijões guardados no imóvel explodissem.

Além de estoques de fibra e resina, as chamas consumiram uma cama, uma furadeira, uma serra elétrica (esta no valor de R$ 2 mil), um fogão e dois freezers. Ainda não há previsão de quando a pequena montadora de barcos voltará a funcionar.



