Incêndio em vegetação atinge animais na Avenida Jequitaia

Um lagarto do tipo teiú, ficou ferido em um incêndio que atingiu uma vegetação localizada na Avenida Jequitaia, na manhã desta segunda-feira, 7. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), as chamas começaram por volta das 11h, atrás da Concessionária Suzuki Líder Motos, e foram debeladas às 14hrs.

O incêndio não chegou a deixar feridos humanos e também não atingiu nenhuma fiação elétrica. No entanto, queimada, a vegetação, rica em bambuzais provocou uma grande fumaça no local, que é bem próximo ao trânsito. Ainda não há informações sobre a causa do fogo.

Segundo os bombeiros, outros animais sofreram com a ação das chamas, mas o órgão não revelou quais. Resgatado com queimaduras, sobretudo na cauda, o teiú foi conduzido ao zoológico de Salvador e deixado aos cuidados de um veterinário que se solidarizou com a situação do lagarto.

As chamas provocaram bastante fumaça no local

