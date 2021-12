Incêndio em vegetação assusta moradores do Imbuí

Um incêndio em vegetação assustou moradores do bairro do Imbuí, em Salvador, no ínicio da tarde desta sexta-feira, 19. As chamas se iniciaram em entulhos depositados no local e se alastraram pela região de mata, que fica em frente à rua das Patativas.

Os moradores reclamam que é muito frequente as queimadas no local e que não há nenhum tipo de monitoramento. ''Isso sempre acontece por aqui, toda hora queimam lixo'' relatou síndica de um condôminio próximo, que não quis se identificar.

Depois do incêndio, um problema a mais: a fuligem. Além de um risco para saúde, atinge residências e até carros estacionados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar os focos, mas até a publicação desta reportagem não houve resposta da situação no local.

Perspectiva de um dos moradores do bairro

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

