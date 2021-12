Incêndio em quarto de hotel deixa ferido no Vale do Tororó

Uma pessoa ficou ferida na tarde desta terça-feira, 01, após um incêndio atingir um quarto de hotel, localizado na avenida Vale do Tororó, em Salvador.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), equipes de combate a incêndio e duas ambulâncias do Salvar estiveram no local. A vítima foi socorrida e encaminha a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde dela não foi divulgado, assim como sua identidade.

Durante a incidente, portas, forro, caixa elétrica e tubulação foram destruídas pelas chamas, assim como uma televisão, ventilador de teto e janelas. As causas do incêndio serão investigadas por meio de perícia.

adblock ativo