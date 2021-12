Incêndio em pizzaria do Rio Vermelho é debelado

O incêndio que atingiu a pizzaria Dona Chefa, no Rio Vermelho, na manhã desta sexta-feira, 8, já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o fogo começou por volta de 4h30, foi controlado, mas voltou a aparecer por volta de 7 horas. Não há informações de feridos, nem dos danos no estabelecimento.

Três guarnições dos Bombeiros foram enviadas para o local durante a madrugada. Com o retorno do fogo, uma das viaturas voltou ao local e conseguiu debelar as chamas.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para apagar um incêndio em um automóvel em Itapuã.

adblock ativo