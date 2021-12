Incêndio em mercado de Tancredo Neves foi causado por gerador

O incêndio que tomou conta de um mercado no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, nesta terça-feira, 13, pode ter sido causado por um gerador que ficava no fundo do estabelecimento.

Em informações fornecidas ao A TARDE, os bombeiros atribuíram a possível causa do incêndio ao gerador e a propagação do fogo a materiais inflamáveis que encontravam-se no interior do mercado.

Ainda segundo os bombeiros, sete botijões industriais intactos foram retirados com urgência de dentro do estabelecimento para que não houvesse risco de novo incêndio. Nenhuma casa foi diretamente atingida pelas chamas.

A Defesa Civil esteve no local pela manhã, porém o Corpo de Bombeiros não permitiu a entrada dos agentes no imóvel por causa da existência de focos de incêndio no local, que oferece risco de desabamento.

Caso

Um incêndio atingiu um mercado no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na noite desta terça-feira, 13. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o fogo começou por volta de 18h, no mercado Duas Estrelas, que fica na rua Pernambuco.

No momento que as chamas iniciaram, alguns clientes estavam dentro do estabelecimento, mas ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou dificuldade para debelar as chamas, por conta da presença de materiais inflamáveis e tóxicos, segundo o major Ramon Diniz.

Equipes da Polícia Militar, Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) participaram do combate ao fogo.

