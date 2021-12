Incêndio em Hospital deixa trânsito lento na avenida ACM

Em decorrência de um incêndio no Hospital Teresa de Lisieux, localizado na avenida ACM, em Salvador, o trânsito está lento nos dois sentidos da região, na tarde desta segunda-feira, 28, de acordo com informações da Superintendência de Transito e Transporte (Transalvador).

O incidente aconteceu por volta das 13h. De acordo com o órgão, viaturas da Transalvador, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local para conter a situação.

Até as 14h40, a Transalvador registrou na capital quatro acidentes com 4 feridos.

