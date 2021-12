Incêndio em garagem de ônibus ainda tem causa desconhecida

O Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável por perícia realizada na garagem de ônibus da empresa OTTrans, do sistema Integra, onde dois ônibus foram queimados no último sábado, 17, ainda desconhece as causas do incêndio.

O incêndio, que ocorreu no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador, é o segundo acidente deste tipo em menos de dois meses. O primeiro aconteceu na garagem da Concessionária Salvador Norte, no bairro de Brotas, no dia 29 de janeiro deste ano, e destruiu cerca de 62 coletivos.

Procurado por A TARDE, o DPT informou que, em relação ao incêndio da Salvador Norte, por ser um caso complexo, ainda não tem um prazo para a divulgação do resultado.



Cuidados

Os dois casos chamam a atenção de como deve ser tratada a segurança dos trabalhadores dentro dos pátios dos coletivos, segundo o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Daniel Mota.

De acordo com ele, a partir da divulgação do resultado da perícia, ações envolvendo segurança serão desenvolvidas: “As empresas precisam reformar a questão da segurança dos rodoviários”.

