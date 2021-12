Incêndio em boate do Rio Vermelho é controlado

Um princípio incêndio que atingiu o estabelecimento onde vai funcionar a boate San Sebastian, foi controlado na tarde desta sexta-feira, 29, em Salvador. A fumaça chegou atingir a clínica AMO, localizada ao lado.

Em nota, a San Sebastian esclareceu que o fogo, que surgiu por conta de um respingo de solda durante uma obra, não afetou as estruturas do local. As chamas foram contidas por uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), que realizou o rescaldo na edificação. Não há registro de feridos.

A clínica AMO também se manifestou sobre o assunto e afirmou que o foco de incêndio não atingiu as instalações da instituição, porém, por questões de segurança, foram adotadas medidas de evacuação de funcionários e pacientes em tratamento.

Os pacientes que estavam na AMO do Rio Vermelho foram transferidos para unidade do Itaigara, acompanhados pela equipe médica.

Segundo do bombeiros, as chamas não chegaram a afetar as estruturas

