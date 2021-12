Incêndio destrói restaurante no bairro da Pituba

O primeiro andar do bar e restaurante Boteco do Guadalupe, que fica na rua Jornalista Joaquim Ferraro Nascimento, na Pituba, ficou destruído após um incêndio na madrugada desta terça-feira, 28. A ocorrência foi registrada por volta de 1h40.

Três carros do Corpo de Bombeiros operaram no combate as chamas no estabelecimento, que fica ao lado da Escola Estadual Sátiro Dias.

No local havia três botijões de gás cheios. Eles também foram atingidos pelo fogo, mas não explodiram. Segundo os bombeiros, as labaredas não atingiram as casas vizinhas.

Não há registro de feridos e a causa do incêndio ainda será investigada.

