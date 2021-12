Incêndio destrói prédio da Secretaria Municipal da Educação

Um incêndio atingiu, na noite desta quinta-feira, 3, o prédio da Secretaria Municipal da Educação, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. De acordo com o titular da pasta, João Carlos Bacelar - que esteve no local junto com o prefeito ACM Neto, acompanhando o trabalho dos Bombeiros -, a principal preocupação da prefeitura é com a matrícula dos estudantes da rede, que começa na próxima semana.

No entanto, segundo informações do chefe da Agência Geral de Comunicação (Agecom), Roberto Messias, o processo não será prejudicado porque é realizado online. "A maior perda é o patrimônio, um prédio do início do século XIX", lamentou Bacelar, informando ainda que no prédio atingido fica guardada pouca documentação da secretaria.

O material está, em grande parte, conforme disse, em um prédio anexo, que não foi atingido pelo fogo. "Boa parte já está em meios eletrônicos e em backup. No prédio incendiado, estão processos recentes, administrativos, financeiros e disciplinares", informou. Três viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no prédio.

O prefeito ACM Neto preferiu não dar nenhum prognóstico sobre as causas do incêndio e disse que vai aguardar o trabalho da polícia para saber o que ocasionou a situação. Nesta sexta-feira, às 9h, prefeito e secretariado se reúnem no prédio anexo da secretaria para, entre outras coisas, definir como serão acomodados os funcionários da pasta. O prefeito quer principalmente que os alunos da rede municipal não tenham prejuízo. "Todo o esforço será feito neste sentido", disse o assessor Roberto Messias.

O incêndio, que começou por volta das 22h, teria sido identificado por um segurança do Solar Boa Vista, que fica atrás do prédio da secretaria. Ao perceber a situação, o vigilante acionou o Corpo de Bombeiros. Segundo moradores da região, o fogo podia ser avistado à distância, em bairros vizinhos. Não há informações sobre feridos.

