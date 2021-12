Incêndio destrói palafitas na região de Alagados

Um incêndio destruiu dezenas de palafitas na comunidade da Baixa do Petróleo, na região que ficou conhecida como Alagados, em Massaranduba (Salvador), na madrugada desta quarta-feira, 14.

O fogo começou por volta de 00h30 e se alastrou com rapidez, mas não houve feridos, informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). Duas pessoas, no entanto, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São Jorge (Pam de Roma) após inalar fumaça.

Cerca de 50 famílias ficaram desabrigadas. Durante o incêndio, os moradores tiveram que tirar móveis e pertences pessoais às pressas.

<GALERIA ID=19788/>

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas por volta das 4h40, segundo a Stelecom. Os bombeiros permanecem no local realizando rescaldo da área para evitar o surgimento de novos focos de fogo.

A polícia técnica está no local para realizar perícia. As causas do incêndio são desconhecidas.

