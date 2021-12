Incêndio destrói mercado no Garcia

Um mercado no bairro do Garcia, em Salvador, ficou destruído após um incêndio na noite desta quarta-feira, 14, por volta das 22h30. O estabelecimento Crisboni, que fica na avenida Leovigildo Filgueiras, próximo ao Colégio 2 de Julho, estava fechado quando o fogo se alastrou. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas por volta das 23h. O teto de gesso, balcões de caixa e diversas mercadorias ficaram totalmente destruídos.

O proprietário do comércio passou mal ao chegar no local. Ele foi atendido por uma equipe do Salvar. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O empreendimento funciona há 15 anos na localidade e cerca de 14 pessoas são empregadas no estabelecimento. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

