Incêndio destrói galpão de loja em Lauro de Freitas

Uma loja de eletrodomésticos em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) pegou fogo na madrugada deste domingo, 2. De acordo com informações da polícia, o incêndio foi registrado por volta das 3h, sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros somente pela manhã. Não houve feridos.

Até as 8 horas, os bombeiros continuavam no local para acabar com o fogo. A Polícia Militar também esteve no local. As chamas destruíram o galpão dos fundos da loja e causou somente danos materiais. A causa do incidente é desconhecida até o momento.

