Incêndio destrói cômodo de apartamento na Barroquinha

Um apartamento da Avenida J.J.Seabra, no bairro da Barroquinha, foi atingido por um incêndio na noite desta sábado, 8. O caso aconteceu por volta das 22h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiui um dos quartos do imóvel, deixando todos os objetos destruídos.

Além do quarto, a fumaça se espalhou pelo apartamento e acabou danificando as paredes e o teto dos outros cômodos, além de alguns móveis como o sofá. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do incêndio. Segundo os Bombeiros, não houve feridos.

