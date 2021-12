Incêndio destrói churrascaria em Brotas

Um incêndio destruiu uma churrascaria no bairro de Brotas, em Salvador, no início da manhã desta terça-feira, 22. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h30, mas quando chegaram na Alameda Alípio França, o fogo já tinha consumido os móveis e estrutura da Churrascaria do Gaúcho.

Não há informações do que iniciou as chamas. Os bombeiros continuam no local, avaliando os danos.

Eles também fizeram uma vistoria em uma clínica vizinha ao estabelecimento, mas liberaram o funcionamento do empreendimento. Contudo, solicitaram que o ar-condicionado fosse mantido desligado.

