Incêndio destrói casa no Uruguai

Uma casa ficou destruída após pegar fogo no final da manhã desta sexta-feira, 10, no bairro do Uruguai, em Salvador. O incêndio aconteceu por volta das 12h.

O morador, segundo reportagem da TV Record Bahia, teria colocado uma vela em cima da mesa, que caiu na colchão. A partir daí começaram as chamas.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar da Bahia (CBPM), uma equipe foi até o local averiguar o caso.

adblock ativo