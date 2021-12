Incêndio destrói bomboniere na Feira de São Joaquim

Um incêndio destruiu a bomboniere Cristo Rei, localizada no portão dois da Feira de São Joaquim, neste domingo, 4. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que enviou duas viaturas para o local, o fogo já foi controlado e não houve vítimas. O fogo - cujas causas são desconhecidas - também atingiu um estabelecimento ao lado.

Populares se assustaram ao ver as chamas tomando conta da barraca e logo chamaram o Corpo de Bombeiros. A fumaça se espalhou rapidamente pela área. O proprietário da bomboniere, Luis Antônio Soares de Jesus, que foi avisado do incêndio pela sogra, assistia à toda a cena desolado. "Eu trabalhava aqui há mais de dez anos. Esta é a única fonte de renda da minha família", lamentou.

De acordo com a Coordenadoria da Defesa Civil de Salvador (Codesal) um engenheiro foi encaminhado ao local para realizar uma vistorira nos boxes próximos aos locais atingidos pelo fogo.

