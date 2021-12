Incêndio destrói barraco em Sussuarana

Um barraco pegou fogo nesta sexta-feira, 5, em Sussuarana, nas imediações da Avenida Gal Costa. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), não há feridos, já que o imóvel estava desocupado. Segundo o subtenente do Corpo de Bombeiros, Rodrigues, há suspeita de incêndio criminoso.

As chamas destruíram totalmente o imóvel, que era feito de madeira. Temendo que outras casas fossem atingidas, vizinhos molharam paredes e muros das residências da região.



A dona de casa Crispina Pereira, que mora perto da casa atingida, disse que ficou muito assustada com o incêndio. "Não morava ninguém nesse barraco. Ninguém sabe quem fez isso". De acordo com os moradores, o imóvel funcionava como bar.



O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que derrubou outro barraco de madeira na região para evitar um novo incêndio. O imóvel também estava desocupado.

