Incêndio destrói bar no bairro de Itapuã

Um incêndio destruiu um bar no início da manhã deste domingo, 30, no bairro de Itapuã, em Salvador. Conhecido como "Boteco do Gaúcho", o estabelecimento foi tomado pelo fogo às 6 horas. Segundo testemunhas, isso ocorreu após uma forte explosão.

Uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada, mas só conseguiu controlar as chamas às 9 horas. O imóvel, localizado na rua Aristides Milton, ficou completamente destruído.

Segundo a Polícia Civil, ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que deverão ser esclarecidas através de perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

