Incêndio destrói apartamento no bairro da Pituba

Um incêndio num apartamento do 14º andar do edifício Mansão Duque de Bergara, do Pituba Ville, localizado no bairro da Pituba, em Salvador, deixou moradores assustados na noite deste sábado, 25.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Marcos Macedo, as chamas teriam sido provocadas por um curto-circuito no aparelho de TV, que estava próximo à cortina e espalhou o fogo. Ninguém ficou ferido.

Por questões de segurança, moradores do prédio tiveram que deixar seus apartamentos para o fogo ser controlado. Ainda de acordo com Macedo, houve dificuldade para debelar as chamas porque a mangueira de incêndio do prédio estava furada, o que diminuía a pressão da água.

Por volta da 22 horas, os bombeiros ainda estavam no local para fazer a varredura do prédio e verificar se as chamas comprometeram a estrutura do imóvel. Somente após a vistoria e avaliação da Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador (Codesal) que o prédio será liberado para os moradores.

*Com informações de Danile Rebouças l A TARDE

