Incêndio de grandes proporções atinge pizzaria na Pituba

A pizzaria Cantina Volpi, localizada na rua Miguel Navarro Y Cañizares, no bairro da Pituba, em Salvador, foi parcialmente destruída, na tarde desta sexta-feira, 26, por incêndio de grandes proporções.

O fogo, que segundo algumas testemunhas começou na cozinha do estabelecimento, atingiu o segundo andar, onde estavam guardadas mercadorias e objetos, que foram, consumidos pelas chamas.

Ainda de acordo com testemunhas, as chamas teriam começado por volta das 16h, quando explosões foram ouvidas no local. Viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local cerca de meia hora depois de começar o incêndio, que foi controlado no início da noite.

Vizinhos

Por conta da grande quantidade de fumaça advinda do restaurante em chamas, moradores de um prédio vizinho à pizzaria tiveram que deixar as residências. Bombeiros que atuaram no local disseram que só a perícia determinará as causas do incêndio.

