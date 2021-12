Incêndio de grandes proporções atinge Parque Ecológico de Lençóis

No segundo dia do 12º festival de Lençóis, cujo tema é “Chapada sem

fogo”, um incêndio de grandes proporções começou a destruir, por volta

de 13h deste sábado, parte das áreas de proteção ambiental (APAs)

Marimbus e Iraquara, no entorno do Parque Nacional da Chapada

Diamantina. Os focos começaram próximo ao povoado de Barro Branco e já

chegavam na nascente do Rio Lençóis no final do dia.









