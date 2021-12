Incêndio de grandes proporções atinge matagal em Patamares

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação, na tarde desta quarta-feira, 24, no bairro de Patamares, em Salvador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), uma equipe foi encaminhada ao local para controlar o fogo após ser acionada através do 193.

Ainda conforme o órgão, a causa do incêndio ainda é desconhecida e só será divulgada após a perícia. Segundo moradores da região, as chamas começaram no início da tarde e ainda não foram contidas.

