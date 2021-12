Um incêndio de grandes proporções atingiu a Marina do Bonfim, localizada na rua Arthur Matos, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 22. As chamas chegaram a alcançar embarcações que estavam no local.

De acordo com Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes do Corpo de Bombeiros Militar (BPM) foram acionados e debelaram as chamas.

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria do BPM informou que sete viaturas e trinta bombeiros foram mobilizados. Ainda não se sabe o que causou as chamas. Ninguém ficou ferido.

Incêndio de grandes proporções atinge Marina do Bonfim | Foto: Divulgação/ATarde

