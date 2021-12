Incêndio de grandes proporções atinge galpões em Pirajá

Um incêndio de grandes proporções atingiu dois galpões na Travessa da Liberdade, em Pirajá. O fogo iniciou no fim da manhã desta quarta-feira, 20, no primeiro galpão (de número 8) que é utilizado pela Sebrae. A proporção do fogo cresceu e atingiu outros dois. O espaço é de uma empresa que aluga galpões.

Segundo informações inciais, as pessoas foram orientadas pelos bombeiros a evacuarem. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local fazendo o atendimento. Há no local também dois carros-pipa. Não há registro de feridos, porém o Samu atendeu duas pessoas por inalação de fumaça

O primeiro galpão a pegar fogo armazenada documentos, motivo pelo qual a proporção da queimada cresceu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao todo são 21 galpões neste espaço, o fogo iniciou no galpão 8 e seguiu para o 7, há risco de que o teto dos dois possam cair.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), informou que o fogo foi controlado. Segundo a assessoria, a ocorrência foi registrada inicialmente como incêndio em vegetação, mas ao chegar ao local a equipe constatou que era em edificação. As causas são desconhecidas.

