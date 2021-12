Um incêndio de grandes proporções atinge neste domingo, 30, uma área próxima ao Shopping Paralela, antes do posto BR, na região da avenida Luiz Viana (Paralela).

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), guarnições do Corpo de Bombeiros estão a caminho do local para controlar as chamas. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio e nem o local exato.

Confira o vídeo:

Da Redação | Foto: Lhays Feliciano | Ag. A TARDE Incêndio de grandes proporções atinge área próxima ao Shopping Paralela

