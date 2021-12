Incêndio danifica oficina mecânica na Cidade Baixa

Um incêndio danificou uma oficina mecânica no bairro de Massaranduba, na Cidade Baixa, na madrugada desta sexta-feira, 8. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou às 4h e não deixou feridos.

A causa do incêndio ainda não foi revelada, mas haverá uma vistoria no local. Os bombeiros conseguiram conter as chamas.

