Incêndio causa tumulto em aeroporto de Salvador

Passageiros que circulavam neste sábado, 20, pelo Aeroporto Internacional de Salvador ficaram assustados com um princípio de incêndio no saguão de embarque da empresa aérea TAM.



Em nota, a empresa informou acionou a equipe de bombeiros do aeroporto de Salvador para conter o princípio de incêndio.

As chamas teriam sido causadas por um curto circuito em uma luminária localizada próximo ao balcão de check-in, por volta das 11h20.

Segundo a assessoria de comunicação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), às 11h50 as chamas já haviam sido contidas. A Infraero informou ainda que o incidente não alterou a rotina de voos do aeroporto.

Normalidade

Apesar dos geradores de energia terem sido desligados por uma hora, a assessoria afirmou que não houve impacto operacional nos serviços da empresa aérea.

Segundo a assessoria de comunicação da Infraero, essa foi uma situação pontual e que não seria motivo para alarme.



Ainda segundo a assessoria, técnicos da Infraero deverão investigar as causas do incidente.



